Россияне пытались восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Российские оккупанты 22 июля пытались атаковать на Бахмутском направлении и наступать на шахтерском, но в очередной раз получили отпор от украинских войск, говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что россияне сосредотачивают свои основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Война в Украине - ситуация на горячих направлениях фронта 22 июля

Как сообщили в Генштабе, ситуация на фронте следующая:

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на Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области; от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов;

направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области; от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов; на Шахтерском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области; они также нанесли авиационный удар возле Благодатного Донецкой области и совершили обстрелы более 10 населенных пунктов;

направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области; они также нанесли авиационный удар возле Благодатного Донецкой области и совершили обстрелы более 10 населенных пунктов; на Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области; в районе Красногоровки противник нанес авиационный удар; на этом направлении оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов;

направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области; в районе Красногоровки противник нанес авиационный удар; на этом направлении оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов; на Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону, а на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах надежды Луганской области и Торское, Григоровка Донецкой области; нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса и спорного Донецкой области; артиллерийским обстрелам на Лиманском направлении подверглись шесть населенных пунктов;

направлении ВСУ стойко держат оборону, а на направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах надежды Луганской области и Торское, Григоровка Донецкой области; нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса и спорного Донецкой области; артиллерийским обстрелам на Лиманском направлении подверглись шесть населенных пунктов; на Авдеевском направления под плотным огнем авиации и артиллерии оккупантов украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

"Противник нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. они предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области, а артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Там он нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области, а также совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок там не обнаружено.

Потери России в Украине 22 июля - данные Генштаба

Как сообщал УНИАН, в своей вечерней сводке сегодня, 22 июля, Генштаб ВСУ заявил, что украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В течение суток было уничтожено четыре разведывательных беспилотника и поражено семь артиллерийских средств противника.

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