По словам военного, риторика американского актера была ощутимо пропагандистской.

Военнослужащий международного легиона Главного управления разведки Андрей "Тритя" рассказал о встрече с американским актером-путинистом Стивеном Сигалом в оккупированной Еленовке Донецкой области. Произошло это уже после теракта в бараке, где оккупанты держали украинских пленных.

"После теракта приехала, как нам сказали, международная делегация, среди которой был Стивен Сигал. Он представился волонтером, представителем международного сообщества, которое будет способствовать нашему скорейшему возвращению в Украину", – вспомнил защитник в интервью "Суспільне Чернігів".

Однако, по словам военного, риторика Сигала была ощутимо пропагандистской.

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"Тритя" отметил, что хорошо владеет английским, поэтому вышел пообщаться с Сигалом один на один, без переводчика:

"Он спросил: хочу ли я вернуться домой. И также спросил, что я думаю об украинском теракте. Я сказал, что считаю, что это была не украинская ракета, а заранее заложенная бомба. И за это меня потом забрали на ДИЗО, как наказание. Отбили тогда ноги и били по туловищу. Сильно".

Говоря о самом теракте, защитник добавил, что в бараке, где произошел взрыв, только завершили ремонт, после чего переселили туда пленных.

"Как-то наугад набирали людей из разных бараков, но, в принципе, преимущественно азовцев, насколько я понимаю сейчас. И только их туда заселили, на следующий день произошел взрыв. И все указывает на то, что это была заранее заложенная бомба. У меня там погибли два очень хороших друга", – сказал "Тритя".

Теракт в Еленовке

29 июля 2022 года в оккупированной Еленовке в колонии, где россияне держали украинских военнопленных, произошел теракт. Тогда россияне заявили о взрыве и объявили о гибели более 40 украинских пленных.

Оккупанты продвигали тезис о том, что удар был нанесен Украиной – якобы по бараку с пленными ударили из HIMARS. Однако по свидетельствам украинских пленных, которые находились в колонии на тот момент, россияне взорвали заранее заложенную взрывчатку.

Боец штурмовой бригады "Азов" Анатолий Егоров с позывным "Коммунист" рассказал, что россияне сначала взорвали первый фугас, а второй через несколько минут и под взрывы начали бить российские "Грады", чтобы имитировать атаку со стороны Украины.

Ложь РФ доказали и в ООН.

"Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются неясными, доступная информация и наш анализ позволяют управлению сделать вывод, что он не был вызван ракетой HIMARS", – заявил в июле 2023 года глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

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