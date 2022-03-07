Ужасающая статистика, которая прекрасно иллюстрирует военные преступления путинских террористов.

На протяжении всей войны в Украине поступали новости об убитых и раненых среди мирного населения. Российские войска ведут себя, как худшие из террористов. Они стреляют в волонтеров, врачей и мирных жителей на дорогах, а также препятствуют созданию "зеленых коридоров". В одном только Харькове убили 133 гражданских, включая 5 детей. А теперь появились аналогичные данные по всей Украине.

Согласно информации от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за 11 дней войны пострадало 1207 мирных украинцев. Из них 406 было убито, а остальные получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие есть среди населения центральных, северных, южных и восточных регионов Украины. В частности, упоминаются Киевская, Харьковская, Донецкая. Луганская, Николаевская, Сумская, Черниговская и другие области.

"Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения стали результатом применения взрывных устройств с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары", — заявили в Управлении Верхового комиссара ООН по правам человека.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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