Россия до сих пор не предоставила никаких подробностей и доказательств того, что на борту сбитого самолета находились украинские военнопленные.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин говорит неправду, когда утверждает, что российская противовоздушная оборона никогда не сбивала российских самолетов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

"Что касается слов человека, похожего на Путина в данной ситуации, он как всегда лукавит. Во-первых, неоднократно фиксировались "дружественный огонь" и сбитие российскими средствами противовоздушной, противоракетной обороны российских самолетов в разных уголках и Российской Федерации, и оккупированных территорий, рядом с линией фронта. Кроме того, если говорить о системе "свой-чужой", она не всегда срабатывает, а в случае расчетов переносных комплексов, которыми также насыщен Белгород, это вообще не является аргументом", – отметил Юсов.

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Поэтому, как добавил представитель ГУР, конечно, эти слова российского лидера являются скорее оправданием.

Он также подчеркнул, что во время заседания Совета Безопасности ООН Россия не предоставила никаких подробностей и доказательств того, что на борту сбитого самолета находились украинские военнопленные.

"Мы действительно рассчитывали, что там, кроме потока каких-то пропагандистских заявлений, будет предоставлен фактаж. Мы ничего нового не увидели, поэтому следствие продолжается. Что касается судьбы этих людей, конечно, мы должны приложить все усилия, чтобы выяснить ее, это обязательно будет сделано. И тема с международным расследованием для Украины точно не раскрыта", - заявил Юсов.

Падение Ил-76 в Белгородской области - детали

24 января, в России, в Белгородской области, упал военный транспортный самолет Ил-76. в Минобороны России почти сразу заявили, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные.

Министерство обороны Украины заявило, что не может подтвердить, или причиной падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом стала атака Сил обороны.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что на 24 января планировался обмен пленными, который не состоялся, и заявило украинская разведка не имеет пока достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно был на борту российского самолета.

Юсов заявлял, что на борту сбитого российского самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что ситуация все еще до конца не ясна. По его словам, есть ряд сомнительных деталей в заявлениях РФ. В частности, россияне"не показали поля, усеянные трупами и останками, как должны были бы это показать, чтобы максимально обвинить Украину".

Путин лишь спустя двое суток после инцидента с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области прокомментировал это событие. Так, российский президент повторил предыдущие утверждения российских властей, что самолет сбила Украина и на его борту находились украинские военнопленные, которые направлялись к месту обмена.

Он заявил, что были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных Украине. При этом он заявил, что это "ни при каких обстоятельствах" не могло быть "дружественным огнем". По его словам, средства поражения, изъятые на месте, говорят о том, что это была ракета ПВО.

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