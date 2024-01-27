По словам Буданова, Россия должна была показать тела погибших, чтобы максимально обвинить Украину, но она этого не сделала.

Ни одна из сторон пока не может четко ответить, что случилось с самолетом Ил-76, который был сбит 24 января в Белгородской области, в то же время в позиции России по этому поводу есть несколько непонятных деталей. Об этом сказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона, отметив, что ситуация все еще до конца непонятна.

"К сожалению, что там произошло, до конца ни одна сторона не может ответить", - отметил Буданов, добавив, что Россия стандартно в своих заявлениях обвиняет во всем Украину, однако в такой позиции есть ряд сомнительных деталей, на которые стоит обратить внимание.

"Есть ряд непонятных для такой позиции факторов. Прежде всего, россияне не показали поля, усеянные трупами и останками, как должны были бы это показать, чтобы максимально обвинить Украину. Но даже этого нет... Если это произошло, по утверждению РФ, то почему Россия скрывала несколько дней и скрывает дальше трупы? Она же должна была показывать это на весь мир: "Смотрите, украинцы убийцы". Но нет трупов, ничего нет", - отметил Буданов.

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Падение Ил-76 - что известно

24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. Россия утверждает, что на борту было 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военных. Украинская сторона пока не подтвердила, что в самолете были военнопленные. Организация Объединенных Наций также не может установить были ли на борту сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 украинские военнопленные.

Комментируя это событие почти через двое суток после инцидента, президент РФ Путин заявил, что самолет сбила украинская ракета ПВО.

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