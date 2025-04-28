По словам Романа Костенко, это "правильная" работа.

Ликвидация российского генерала, замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослава Москалика Ярослава Москалика, была совершена украинскими спецслужбами. Это подтвердил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в интервью "Украинской Правде".

"Что тут можно сказать? Я доволен. Потому что, это правильная работа наших спецслужб. Я думаю, что мы должны понимать, что даже если в ближайшее время мы придем к прекращению войны, то работа спецслужб только начнется", - отметил он.

Кроме того, Костенко подчеркнул, что направление ликвидации затрагивает всех преступников, которые когда-либо стреляли по мирному населению Украины, пускали ракеты, анализировали, принимали решения или отдавали приказы.

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"Это будет основная работа наших спецслужб и разведок наших, и СБУ, чтобы эти люди понесли наказание, где бы они ни были. Чтобы они боялись вообще выходить. Не то, что выезжать за территорию Российской Федерации. А и вообще из дома выходить", - подчеркнул нардеп.

По его словам, это задача наших спецслужб на последующие 10-20-30 лет.

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Ранее УНИАН сообщал, что Москалик выбирал цели ударов по Украине. По словам Константина Машовца, он решал "такие деликатные вопросы, как выбор цели, аргументация целесообразности ее поражения, детальное планирование и назначение соответствующего наряда сил и средств".

Кроме того, Россия заявила о задержании подозреваемого в ликвидации генерала Москалика. Им якобы оказался агент украинских спецслужб Игнат Кузин. По данным ФСБ, Кузин оснастил автомобиль самодельным взрывным устройством, которое было затем активировано "дистанционно с территории Украины".

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