'Преступники должны отвечать': генерал оценил последствия ликвидации Москалика

Также эксперт прокомментировал ликвидацию российского инженера-конструктора Евгения Ритикова.

Техническое обеспечение операции по ликвидации российского генерала Ярослава Москалика было на "высоком уровне",

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Ведь подрыв он (исполнитель, - УНИАН) сделал из Турции. Это надо видеть, как выходит этот генерал, потом инициировать подрыв машины. И все это сделать из Турции. Это об уровне подготовки этой операции. Преступник (Москалик, - УНИАН) отвечал за все. Это планирование и нанесение ударов по нашим гражданским в том числе объектам", - сказал Романенко.

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Также он напомнил, что накануне появилась информация о подрыве российского инженера-конструктора Евгения Ритикова, который модернизировал средства РЭБ в РФ.

"Это такой важный вид вооружения, которое россиянами применяется в войне. То есть мы говорим о том, что такого рода действия, направленные на то, что преступники должны отвечать сейчас", - добавил Романенко.

Ликвидация Москалика: что известно

Как сообщал УНИАН, 25 апреля стало известно о подрыве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослава Москалика. По данным СМИ взрывчатка была заложена в автомобиль, рядом с которым проходил Москалик.

Впоследствии в России заявили о якобы причастности Украины к ликвидации Москалика. По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, генерал был известен украинским спецслужбам еще со времен работы в минской контактной группе.

По данным военного обозревателя Константина Машовца, ликвидированный российский генерал в частности занимался регулярным планированием, координацией и подготовкой отчетности по ударам по Украине с применением ракет и дронов.

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