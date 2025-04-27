Кроме того, сообщается еще немало интересных деталей.

Российские силовики заявили о задержании якобы "украинского шпиона", обвиняемого в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослава Москалика.

ФСБ сообщила, что задержала "агента украинских спецслужб Игната Кузина", который "заложил взрывное устройство в автомобиле Volkswagen Golf" с целью убийства генерала Ярослава Москалика, пишет BBC. Он был убит, проходя мимо машины, припаркованной возле его дома в Балашихе, Московская область.

По данным ФСБ, Кузин оснастил автомобиль самодельным взрывным устройством, которое было затем активировано "дистанционно с территории Украины". В Федеральной службе безопасности РФ также сообщили, что Украина завербовала подозреваемого еще в 2023 году. Он приехал в российскую столицу в сентябре того же года. Кроме того, росСМИ вскоре опубликовали видео с кадрами его задержания и признанием. Были зафиксированы и якобы компоненты взрывного устройства.

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Ранее УНИАН сообщал, что ликвидированный военный выбирал цели ударов по Украине. Если конкретно, он занимался регулярным планированием, координацией и подготовкой отчетности по ударам по Украине с применением ракет и дронов. Об этом рассказал полковник ВСУ Константин Машовец.

Кроме того, эксперт дал объяснение, кто и за что ликвидировал российского генерала. "Это уже, можно сказать, рутинная работа наших спецслужб - "операции ликвидации". Она такими методами, в том числе ведется. Причем такого рода действия практически каждый день-два происходят в России", - сказал он.

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