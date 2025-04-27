Он стоял "у истоков" ударов РФ по Кривому Рогу, Сумам, Киеву, Харькову и другим украинским городам.

Ликвидированный в России генерал Ярослав Москалик занимался регулярным планированием, координацией и подготовкой отчетности по ударам по Украине с применением ракет и дронов.

Об этом рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец в Facebook. По его словам, он решал "такие деликатные вопросы, как выбор цели, аргументация целесообразности ее поражения, детальное планирование и назначение соответствующего наряда сил и средств".

Именно этот генерал стоял "у истоков" ударов РФ по Кривому Рогу, Сумам, Киеву, Харькову и другим украинским городам, говорит Машовец:

Видео дня

"С него, по сути, начиналось то, что потом оборачивалось ударами "шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами по плотно заселенным кварталам мирных украинских городов".

По словам обозревателя, роковая для Москалика "встреча" со взорвавшимся автомобилем не была ни случайной, ни обусловленной "внутренним российским фактором".

"Это "туловище" в лампасах точно и гарантированно знало и осознавало, что делало и какое отношение имеет к убийству гражданского населения Украины, в том числе детей, в украинских городах", – продолжил он.

Кроме того, этот генерал рассматривался как кандидат на должность главы так называемого "Национального центра управления обороны РФ", говорит полковник. Эта структура предназначена в том числе для управления разноведомственными и коалиционными группировками войск.

"Как по мне, вполне "законная" и легитимная цель. Причем, очевидно и очень вероятно, как первоочередная и приоритетная для "поражения" украинскими специальными службами. Видимо, и сам этот генерал понимал, что рано или поздно, массовые убийства гражданского населения Украины, которые осуществляются именно с его "подачи", закончатся для него именно такого рода "встречей"", – резюмировал Константин Машовец.

Ликвидация Москалика

25 апреля в подмосковной Балашихе был ликвидирован российский генерал Ярослав Москалик. Когда заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ проходил мимо авто, оно взорвалось.

В российском МИД заявили, что к этому якобы причастна Украина. Пресс-секретарь министерства Мария Захарова заявила, что этот генерал был известен украинским спецслужбам еще со времен работы в минской контактной группе.

Вас также могут заинтересовать новости: