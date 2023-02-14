Российская власть сознательно создает неопределенность насчет готовности РФ применить ядерное оружие, считают в норвежской разведке.

Если война в Украине перерастет в региональное противостояние, в котором будут участвовать страны-члены НАТО, Российская Федерация может демонстративно применить тактическое ядерное оружие.

Российская сторона способна использовать такое оружие на том основании, что существованию РФ якобы есть угроза, сообщила разведка Норвегии. В разведке добавили, что ядерная доктрина России - это отчасти публичная основа того, когда и как РФ может применить оружие массового поражения.

Согласно доктрине, российские власти могут использовать ядерное оружие, если оружие массового поражения будет применено против РФ или ее союзников, или в случае обычного нападения, вследствие которого есть угроза существованию российского государства.

Видео дня

"Кремль сознательно создает неопределенность насчет готовности России применить ядерное оружие. Если конфликт перерастет в региональную войну с участием НАТО, Россия может применить ядерное оружие на том основании, что война грозит существованию России. В таком случае возможно так называемое демонстративное применение тактического ядерного оружия", - считают в разведке.

Война России против Украины - что стоит знать

Россияне захватили часть территории Украины и назвали оккупированные земли "своими". Киев решил бороться за свою территории и его поддержали, в частности, государства-члены НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина его страны будет распространяться на оккупированные украинские земли.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что российские власти решатся нанести ядерный удар, если увидит на горизонте свое поражение. Стоит отметить, что РФ уже не раз грозилась применить свое ядерное оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: