Если Россия увидит на горизонте свое поражение, то она осмелится нанести ядерный удар.
Как сказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто для Il Fatto Quotidiano, в Кремле имеют план действий на случай "точки невозврата".
"Применение тактической ядерной энергетики планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы - да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна", - сказал Крозетто.
Он заверил, что Рим будет стоять бок о бок с Киевом, пока последний российский солдат не покинет суверенные земли Украины.
"Если это возможно, мы, безусловно, поможем им защитить себя: Россия пересекла границу, которую она не должна была пересекать", - добавил Крозетто.
Итальянский министр пообещал предоставить Украине системы ПВО, но отметил, что эта процедура займет определенное время.
Ядерные угрозы Кремля
Угрозы "ядеркой" в Кремле озвучивали уже давно. На эту тему обожает делать заявления экс-президент РФ Дмитрий Медведев.
Также Путин 7 декабря поднял тему ядерного оружия, отметив, что такая угроза для мира существует.
"Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит", – сказал он.
Также действующий президент РФ вспоминал о ядерном оружии во время объявления частичной мобилизации в сентябре.