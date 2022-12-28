Рим будет стоять бок о бок с Киевом, пока последний российский солдат не покинет суверенные земли Украины, подчеркнул министр.

Если Россия увидит на горизонте свое поражение, то она осмелится нанести ядерный удар.

Как сказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто для Il Fatto Quotidiano, в Кремле имеют план действий на случай "точки невозврата".

"Применение тактической ядерной энергетики планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы - да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна", - сказал Крозетто.

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Он заверил, что Рим будет стоять бок о бок с Киевом, пока последний российский солдат не покинет суверенные земли Украины.

"Если это возможно, мы, безусловно, поможем им защитить себя: Россия пересекла границу, которую она не должна была пересекать", - добавил Крозетто.

Итальянский министр пообещал предоставить Украине системы ПВО, но отметил, что эта процедура займет определенное время.

Ядерные угрозы Кремля

Угрозы "ядеркой" в Кремле озвучивали уже давно. На эту тему обожает делать заявления экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

Также Путин 7 декабря поднял тему ядерного оружия, отметив, что такая угроза для мира существует.

"Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит", – сказал он.

Также действующий президент РФ вспоминал о ядерном оружии во время объявления частичной мобилизации в сентябре.