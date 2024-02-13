Глава ГУР лично вел переговоры с оккупантами.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов лично участвует в операциях своих подчиненных. Однажды он вел переговоры с оккупантами, после которых 19 захватчиков сдались в плен.

Об этом случае рассказал разведчик Тимур, командир подразделения "Тимура" в интервью "УП". По словам воина, это была совместная операция с другими спецподразделениями. Участие в ней Буданов принимал лично.

"Россияне вышли на связь, потому что взяли нашего парня, и начали диктовать условия наших дальнейших действий. Командир (Буданов – УНИАН) взял рацию, представился, кто он. Думаю, это тоже на них повлияло. И спокойно объяснил, что именно мы будем говорить, как все будет происходить дальше и с какой скоростью будет происходить их сдача в плен. У них тогда была такая ситуация, что им действительно было лучше сдаться", - отметил Тимур.

Буданов на фронте

В этом же интервью разведчик Тимур заявил, что Кирилл Буданов участвует в операциях на земле и на воде.

"Для нас - это максимальный стресс. Мы очень стараемся обходить физическое присутствие Кирилла Алексеевича, чтобы он не приезжал в квадрат, где мы находимся. Потому что это очень высокий риск. Но у нас командир боевой, и ему хочется быть рядом на наших операциях", - отметил он.

Предстанник ГУР Андрей Юсов объяснил публичность главы ГУР МОУ Кирилла Буданов и рассказал о причины его участия в спецоперациях.

На вопрос о том, почему Буданов принимает личное участие в военных спецоперациях, что некоторые считают легкомысленным, Юсов подчеркнул, что Буданов "может это делать".

Вас также могут заинтересовать новости: