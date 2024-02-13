Глава разведки часто участвует в операциях, которые выполняют его подчиненные.

Украинский разведчик Тимур, возглавляющий специальное подразделение "Тимура" Главного управления разведки Минобороны, заявил, что Кирилл Буданов участвует в операциях на земле и на воде.

Как рассказал Тимур в интервью "УП", его подразделение осуществляет различные задачи - от штурмовых действий до проведения специальных операций на определенных участках фронта.

Воин отметил, что подразделение не называлось в его честь. Более того, названия не было вообще. Впрочем, президент Владимир Зеленский в одном из обращений назвал группу ГУР подразделением "Тимура". С тех пор используют это название.

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Подразделение "Тимура" создали в первый день полномасштабной войны. В состав вошли кадровые офицеры, друзья из добровольческих формирований, другие друзья, которые занимались профессионально спортом.

"С 24 февраля наше подразделение начало выполнять задачи. Сначала это была Киевщина. Сейчас у нас большая семья-спецподразделение, которое выполняет задачи в разных уголках мира", - отметил он.

Тимур раскрыл, что нередко лично глава ГУР Кирилл Буданов участвует в операциях подразделения. Впрочем, для бойцов это "стресс".

"Для нас - это максимальный стресс. Мы очень стараемся обходить физическое присутствие Кирилла Алексеевича, чтобы он не приезжал в квадрат, где мы находимся. Потому что это очень высокий риск. Но у нас командир боевой, и ему хочется быть рядом на наших операциях. Поэтому было несколько операций, где Кирилл Алексеевич шел рядом с нами", - признался Тимур.

Разведчик с улыбкой добавил, что не может раскрыть деталей операций, но Буданов был вместе с подразделениями ГУР во время операций как на земле, так и на воде.

"Не знаю, как правильно сказать: если отвечу, что это было не на воде, то это неправда. Если скажу, что было только на земле, также будет неправда. Это было и на земле, и на воде. Но прямо отвечать не могу из соображений его безопасности. Вот после войны с удовольствием все расскажу", - отметил воин.

Тимур вспомнил, что в одной из операций его подразделение взяло в плен 19 россиян. Тогда переговоры с россиянами вел лично Буданов.

"Командир (Буданов – УНИАН) взял рацию, представился, кто он. Думаю, это тоже на них повлияло. И спокойно объяснил, что именно мы будем говорить, как все будет происходить дальше и с какой скоростью будет происходить их сдача в плен. У них тогда была такая ситуация, что им действительно было лучше сдаться", - сказал Тимур.

Буданов на фронте

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Буданов с 2014 года пережил более 10 покушений на свою жизнь. По его словам, к попыткам убить Буданова можно отнести и авиационно-ракетный удар.

Юсов также подчеркнул, что во время покушений разведка, в том числе и в городе постоянной дислокации, не останавливала своей работы, как и ее глава. Он отметил, что в результате последних нападений никто из сотрудников ГУР не погиб.

Впоследствии Юсов объяснил публичность главы ГУР МОУ Кирилла Буданов и рассказал о причины его участия в спецоперациях.

На вопрос о том, почему Буданов принимает личное участие в военных спецоперациях, что некоторые считают легкомысленным, Юсов подчеркнул, что Буданов "может это делать".

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