Глава ГУР МО - не "паркетный" генерал, отметил представитель военной разведки.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов объяснил публичность главы ГУР МОУ Кирилла Буданов и рассказал о причинах его участия в спецоперациях.

Об этом Юсов сказал в интервью ISLND TV, отвечая на вопрос о том, что некоторые часто критикуют Буданова за то, что он очень медийная и публичная персона. "У нас сейчас на календаре 2023 год. То есть не 17 век... даже не начало 20-го. И если мы говорим о медийности и о работе крупных спецслужб больших государств, то там публичность стала нормой давно. То, что у нас часто оглядываются, условно, на какие-то советские образцы работы спецслужб, - это колониальное наследие", - сказал Юсов.

Он отметил, что мир меняется, и западные спецслужбы давно и публично активно работают в социальных сетях.

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"И безусловно, слово главы разведки - это весомое слово. Это слово можно сравнить с оружием, которое может помочь врагу ввести в заблуждение, которое может мотивировать общество, которое может раскрыть правду... Которая может повлиять на наших партнеров насчет предоставления и продолжения оказания помощи", - отметил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что если слово - это оружие, то оно должно быть использовано, поскольку все оружие сейчас должно работать в пользу Украины.

"И то, что Кирилл Буданов использовал свою публичность для того, чтобы официально сказать, что полномасштабное нападение будет, я убежден (это моя личная точка зрения), что это было чрезвычайно важное, нужное и государственное решение. Не для него персонально - для страны", - сказал он.

Представитель ГУР также обратил внимание на тенденцию в современном мире, что "все становится более явным", но при этом сохраняются целые подразделения, огромное количество офицеров, проектов и направлений, о которых никто не знает.

На вопрос о том, почему Буданов принимает личное участие в военных спецоперациях, что некоторые считают легкомысленным, Юсов подчеркнул, что Буданов "может это делать".

"Он профессиональный военный, человек, имеющий опыт непосредственного участия и командования в сложных военных операциях, спецоперациях, непосредственного участия в боевых действиях. Он не "паркетный" генерал. И несмотря на тяжелые ранения он понимает, что иногда надо, для того, чтобы понять настоящую ситуацию на поле боя, читать не сводки и документы, а быть на месте", - сказал представитель ГУР.

Так, по словам Юсова, это уникальное сочетание тактики и стратегии. То есть, когда человек имеет необходимый уровень и для того, чтобы непосредственно участвовать в боевых действиях, и для того, чтобы реализовывать военно-дипломатические миссии и руководить важными международными направлениями.

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В интервью ISLND TV Андрей Юсов также отметил, что Буданов с 2014 года пережил более 10 покушений на свою жизнь. По его словам, к попыткам убить Буданова можно отнести и авиационно-ракетный удар.

Юсов также подчеркнул, что во время покушений разведка, в том числе и в городе постоянной дислокации, не останавливала свою работу, как и ее глава. Он отметил, что в результате последних нападений никто из сотрудников ГУР не погиб.

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