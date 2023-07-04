По словам Юсова, если Россия устраивает диверсии в украинском тылу, то может и "прилететь" по Москве.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов размыто отреагировал на атаки дронов на Москву. В эфире всеукраинского марафона он подчеркнул, что украинская разведка не комментирует какие-то обстрелы в России.

"Если говорить о Москве, то традиционно мы не комментируем это, но так в жизни случается. Если рашистская 45 бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может "прилететь" по Москве. Так случается", – отметил Юсов.

Атаки дронов на Москву

4 июля в ряде российских телеграм-каналов появилась информация о взрывах в Новой Москве.

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В Минобороны России заявили, что местность пытались атаковать беспилотники. В атаке традиционно обвинили Украину. Пресс-секретарь Минобороны РФ Мария Захарова назвала взрывы "очередным актом терроризма".

Взрывы прокомментировал и пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам все четыре дрона были либо уничтожены, либо нейтрализованы с помощью соответствующих систем ПВО.

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