В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

Белый дом, комментируя взрывы на военном аэродроме в Крыму, заявил, что поддерживает усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Голос Америки".

Уточняется, что Карин Жан-Пьер отвечала на вопрос журналиста о "серии взрывов на российской авиационной базе в Крыму", и считают ли США Крым правомерной целью для ВСУ, которым Пентагон предоставил оружие.

"Как вы знаете, мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности, как мы много раз говорили. Борьба продолжается на востоке и юго-западе страны, и еще далека от окончания. Мы предупреждали, что это может быть долгая и затяжная война. Мы и в дальнейшем будем обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять неспровокованій агрессии России, и это - в центре нашего внимания... Мы будем продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свою свободу, в их борьбе за свой суверенитет против грубого нападения со стороны России", - заявила она.

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки.

Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

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