По предварительным данным, обошлось без жертв.

Предварительно, в воздушном пространстве вокруг Киева были уничтожены все вражеские цели, в Святошинском районе Киева упали обломки беспилотника.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации. Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что враг продолжает применять свою тактику атак барражирующими боеприпасами с северо-восточного направления.

"На этот раз страна-террорист снова запустила свои БПЛА "Shahed" в направлении столицы. По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены все вражеские цели. Зафиксировано падение обломков БПЛА в Святошинском районе Киева, в результате чего возникло возгорание в нежилом помещении на площади около 200 м2", - отметил он.

Видео дня

По предварительным данным, отметили в КМВА, обошлось без жертв. Информация уточняется. "Я в очередной раз обращаюсь ко всем жителям Киева - четко и неукоснительно соблюдайте требования относительно порядка действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", - подчеркнул Попко.

Ночная атака БПЛА: что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 27 марта в Киевской областной военной администрации сообщили, что в Киевской области существует угроза атаки вражескими дронами. Впоследствии КОВА сообщила, что в области работает противовоздушная оборона.

По словам представителя Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, в Киевской области противовоздушной обороной было уничтожено несколько вражеских "Шахедов". Сбития были, предварительно, и в Днепропетровской области.

Позже Кличко сообщил о взрывах в Киеве, предварительно - в Оболонском и Святошинском районах. Впоследствии он сообщил, что в Святошинском районе пылает помещение магазина. Пожар был локализован, пострадавших, по словам Кличко, не обнаружено.

Вас также могут заинтересовать новости: