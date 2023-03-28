Окончательная информация будет известна после завершения воздушной тревоги.

В ночь на вторник, 28 марта, в Киеве прогремели взрывы.

Их услышали в Оболонском и Святошинском районах столицы, сообщает мэр города Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале. "Взрывы в столице, предварительно - в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности - позже", - написал он.

В Киевской областной военной администрации напомнили, что воздушная тревога до сих пор продолжается и призвали жителей столицы и области оставаться в укрытиях.

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Позже Кличко добавил, что в Святошинском районе пылает помещение магазина. Информация о пострадавших уточняется.

Ночная атака дронами: что известно

Как сообщал УНИАН, вечером по территории Украины начала распространяться воздушная тревога. Сейчас она звучит в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. В Крыму и в Луганской области ее объявили значительно раньше.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в Киевской области существует угроза атаки вражескими дронами.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Россия атакует и с севера, и с юго-восточного направления, однако уже есть результаты работы украинской противовоздушной обороны.

"Несколько "Шахедов" уже уничтожены в Киевской области. Из Черниговской области они ушли. Воздушное командование "Центр" там отрабатывает. И так же на востоке - воздушное командование "Восток": На Днепропетровщине тоже, по предварительной информации, есть уже сбитие", - сообщил он.

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