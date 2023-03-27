Украинцев призывают не игнорировать тревогу.

Вечером 27 марта 2023 года в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Жителей Киевщины предупредили об угрозе атаки дронами.

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов! Перейдите в укрытия и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и придерживайтесь информационной тишины", – говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

Не игнорировать тревогу призвал также глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По состоянию на 22:24 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. "Красными" также остаются Крым и Луганщина.

"Суспильне" сообщило о взрыве в Днепре. В то же время председатель Днепровского областного совета Дмитрий Лукашук просит жителей области не игнорировать тревогу.

Обновлено: На Киевщине работает ПВО. Также воздушную тревогу объявили на Херсонщине.

Обновлено 22:44: Воздушную тревогу объявили в Житомирской области.

Обновлено 23:08: Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Киевской и Днепропетровской областях уже сбили несколько дронов-камикадзе.

В то же время тревогу объявили в Полтавской области.

Обновлено 23:16: В Херсонской области – отбой тревоги. Сирены звучат в Кировоградской области.

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Атаки дронами по Украине

В понедельник, 27 марта, россияне атаковали дронами Никополь и Марганецкую громаду Днепропетровской области. В результате удара пострадал мужчина.

По данным британской разведки, РФ начала регулярно получать иранские дроны-камикадзе, которые впоследствии использует для атак по Украине. Только с начала марта оккупанты запустили по Украине по меньшей мере 71 дрон типа Shahed.

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