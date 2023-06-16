Сегодня в Киев прибыла африканская делегация во главе с президентом Сенегала Макки Салл и президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафоса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что президент Российской Федерации Владимир Путин сегодняшней ракетной атакой на Киев направил африканским лидерам сигнал о стремлении продолжать вести войну против Украины вместо поиска мира. Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Путин "укрепляет доверие" путем запуска крупнейшей ракетной атаки на Киев в течение недель именно на фоне визита африканских стран в нашу столицу. Российские ракеты - это сообщение Африке: Россия стремится больше войны, а не мира", - подчеркнул Кулеба.

Визит африканской делегации в Киев - главное

Утром в Киев прибыла африканская делегация во главе с президентом Сенегала Макки Саллом и президентом Южной Африки Сирилом Рамафосом.

В Украине они намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отправиться в российский Санкт-Петербург с целью встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Перед их приездом Reuters опубликовал проект их рамочного документа так называемого "мирного плана".

В частности, в нем предлагается несколько мер: отвод российских войск; вывод тактического ядерного оружия из Беларуси; приостановление действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом; ослабление санкций в отношении России.

Кроме того, в списке указано "безусловное соглашение о зерне и удобрениях".

Воздушная тревога 16 июня и взрывы в Киеве - главное

Утром 16 июня украинцев предупредили о ракетной опасности. В связи с этим в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Во время воздушной тревоги силы ПВО, предварительно, уничтожили шесть аэробалистических ракет "Кинжал", шесть крылатых ракет "Калибр" и два разведывательных беспилотника.

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