Россия атаковала Днепр ракетами с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС с северной части Каспийского моря.

Российские ракеты попали в промышленное предприятие в Днепре и в улицу рядом с ним. В результате рашистской ночной атаки погибли три человека, еще 15 получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"Агрессор атаковал ракетами Днепр. Попадание в промышленное предприятие и по улице рядом с ним. По предварительной информации, из-за ракетных ударов погибли 3 человека. Еще 15 ранены: 2 имеют средние травмы, 13 - легкие", - проинформировали спасатели.

В результате удара сгорело два автомобиля, еще почти 10 повреждены.

В жилых домах, расположенных рядом, выбиты окна и двери. На промышленном предприятии сильный пожар. С огнем борются 46 спасателей, привлечено 9 единиц техники.

Масштабы разрушений выясняются.

Как писал УНИАН, Россия атаковала Днепр ракетами с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС с северной части Каспийского моря.

В результате вечернего российского теракта в Днепре погиб, в частности, водитель автобуса одного из городских маршрутов.

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