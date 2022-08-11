В частности, речь идет о до и после "внештатной ситуации".

В Сети появились спутниковые снимки военного аэродрома "Саки" в Крыму.

Их представило командование Воздушных Сил ВСУ, говорится в сообщении в Facebook.

В частности, речь идет о до и после "внештатной ситуации".

"Как видим, там не девять, а значительно больше демилитаризованных российских самолетов! Кто умеет хорошо считать, пишите нам в комментариях: какое количество авиатехники потеряли оккупанты на аэродроме Саки?!",- говорится в сообщении.

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы российские самолеты поднимались для бомбардировок Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

После этого в Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить их причину, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны РФ заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о нескольких пострадавших и одном погибшем.

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