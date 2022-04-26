Один человек получил ранения, повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия.

В Запорожье две российские ракеты попали по территории одного из предприятий, один человек погиб, один получил ранения.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Сейчас известно, что утром на территорию одного из предприятий города попали две рашистские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия.

Сейчас работают все соответствующие службы.

"По предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас продолжается ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено", - добавили в ОВА.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставки в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Одним из городов, который страдает от российских ракет, является Запорожье. 26 апреля в Запорожской областной военной администрации сообщили, что утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу. В свою очередь секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал горожан срочно идти в укрытие и не распространять фото и видео в соцсетях.

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