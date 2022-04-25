Связь с колонной была потеряна вчера около 19:00.

С гуманитарной эвакуационной колонной, которая вчера выехала из Запорожья в Мариуполь, пропала связь.

Об этом сообщили на странице Запорожской областной государственной администрации в Facebook.

Гуманитарная колонна не смогла самостоятельно проехать размытый участок дороги вблизи разрушенного моста в село Каменское Васильевского района из-за неблагоприятных погодных условий. Спасатели с помощью техники повышенной проходимости вытащили автобусы и автомобили скорой медицинской помощи на твердый участок дороги, после чего они продолжили движение.

"В 18 час. 58 мин связь с колонной была потеряна. Последняя точка, в которой произошел связь, - 25 км до поселка городского типа Мангуш Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 23 апреля в Мариуполе российские оккупанты снова сорвали эвакуацию граждан. В 11:00 не менее 200 мариупольцев ждали эвакуации в Запорожье возле ТЦ "Порт-Сити", но русские заставили людей разойтись. Одновременно с этим, оккупанты подали автобусы на точку возле ТЦ "Метро", в 200 метрах от согласованной точки эвакуации.

При этом Вселенский патриарх Варфоломей во время ночного пасхального Богослужения в Стамбуле призвал открыть гуманитарные коридоры в Украине, где разворачивается "неописуемая человеческая трагедия".

Вас также могут заинтересовать новости: