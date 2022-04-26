Зафиксированы "прилеты", подробности власти города обещают предоставить позже.

Утром российские оккупанты атаковали Запорожье.

Об этом в Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Запорожье! Утром в 6:50 зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности позже", - говорится в сообщении.

В то же время секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал горожан срочно идти в укрытия и не распространять фото и видео в соцсетях.

"Срочно! Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там! Ни в коем случае не распространяйте фото- и видеоматериалы в соцсетях!", - написал он.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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