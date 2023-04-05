Россия председательствует в Совбезе ООН с начала апреля.

Россия отчитается международному сообществу в ООН о гибели "военкора"-пропагандиста Владлена Татарского (Максима Фомина) в Санкт-Петербурге.

Во время очередного брифинга 5 апреля представительница МИД РФ Мария Захарова назвала гибель Татарского "террористическим актом".

"Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения СБ ООН по целому ряду причин", - сказала она.

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Захарова добавила, что "российское представительство при ООН детально представляет всю фактологию, которая имеет отношение к повестке Совбеза, отстаиванию... национальных интересов на ООНовской площадке".

Ранее Захарова заявляла, что убийцам Татарского якобы помог сайт "Миротворец", куда был внесен так называемый российский "блогер", прямо обвинив Украину в убийстве рашистского пропагандиста.

Напомним, Татарский (он же Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва во время своего "творческого" вечера, организованного в ресторане Пригожина в Санкт-Петербурге.

Председательство России в ООН - почему оно незаконно

Россия председательствует в Совбезе ООН с начала апреля, сменив Мозамбик. Главенство московского режима продлится всего месяц, но за это время РФ попытается использовать международную площадку в распространении своей антиукраинской пропаганды по максимуму.

Президент Владимир Зеленский назвал этот факт "полным банкротством таких институтов", подчеркнув абсурдность положения, при котором страна-агрессор формирует повестку дня в Совбезе ООН.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Россия получила свое место в Совбезе ООН незаконно, следовательно председательство России в данной структуре можно считать "плохой шуткой".

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