Гражданам России не стоит ехать в Крым, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Построенный россиянами Крымский мост, который был серьезно поврежден, - одна из самых важных вражеских транспортно-логистических артерий, противник максимального его использовал и применял беспрецедентные методы для его защиты.

Гражданам РФ, которые хотели бы приехать на полуостров и хотя бы на время отпуска примкнуть к понаехавшим россиянам, по пути с русским военным кораблем, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "FreeДом".

"Мы однозначно вместе с провозглашением сезона "бавовны" говорили о том, что туристический сезон для тех крымчан, что из категории понаехали, и для все остальных россиян, которые хотели бы примкнуть к этой категории хотя бы на некоторое время в процессе отпуска, туристический сезон открыт только за поребрик. Поэтому, их курс совпадает с курсом русского военного корабля (его защитник Украины еще в начале войны послал на три буквы - Ред.)", - поделилась она.

Атака на Крымский мост - сегодня это стоит знать

Утром 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту - обрушился один из автомобильных пролетов, было полностью остановлено движение транспорта. Российская сторона обвинила украинскую в атаке "двумя надводными беспилотниками". В Службе безопасности Украины пообещали раскрыть подробности повреждения моста после победы над Россией.

Есть такие версии повреждения вражеского моста - подрыв, нарушение россиянами строительных норм и "прилет" беспилотника-камикадзе иранского производства типа "Шахед". По мнению военно-политического эксперта Александра Коваленко, взрыв был под мостом.

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