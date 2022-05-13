Украина не признает никаких российских документов, которые навязала страна-агрессор.

Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины, которых силой вывезли на временно оккупированную территорию АР Крым из Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщила уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в своем телеграм-канале.

Отмечается, что оккупационная власть полуострова сделала очередную картинку для пропагандистского телевидения рашистов, продемонстрировав как 10 лиц, прибывших в Крым из временно оккупированных районов материковой части Украины, получили российский аусвайс по упрощенной системе.

По ее словам, с принудительно депортированными на полуостров украинцами проводится "разъяснительная" работа о необходимости получения российского паспорта, поскольку без "документов", которые удостоверяют личность, проживать на территории Крыма им не позволят.

Также украинские граждане попадают в фильтрационные лагеря, где у них забирают паспорта граждан Украины и выдают документ на временное проживание.

Все украинцы, которые принудительно получили российские аусвайсы являются гражданами Украины. Наше государство не признает никаких российских документов, которые навязала рф.

Ранее Зеленский заверил, что Украина никогда не признает Крым российским. По словам президента, Россия не ответила на предложение урегулировать вопрос Крыма на протяжении 10 лет.

В то же время идут разговоры об уничтожении Крымского моста, который соединяет страну-агрессорку с временно оккупированным ею полуостровом. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это может произойти "как только будет возможность".

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