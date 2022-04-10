По ее словам, путем запугивания оккупанты выбивают из украинцев заявления о приеме в гражданство России.

Вслед за принудительной депортацией граждан Украины в различные регионы РФ, началась их принудительная паспортизация.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. "Путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц - женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них почти 14 тыс. заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тыс. паспортов", отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, такие действия оккупантов направлены на продолжение принудительной интеграции населения Украины в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство.

"Насильственная паспортизация является незаконной и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула омбудсмен.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.

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