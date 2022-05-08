Он используется страной-агрессором для подвоза подкрепления своей армии, которая, в частности, базируется на южном направлении.

Крымский мост, который соединяет страну-агрессорку с временно оккупированным ею полуостровом, обязательно будет разрушен – это только вопрос времени.

Такое мнение высказал советник главы МВД Виктор Андрусив в интервью "24 каналу".

Он подчеркнул, что пока у Украины нет возможности, чтобы нанести удар по российскому мосту через Керченский пролив. Для этого необходимо гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря.

"Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", – заявил Виктор Андрусов.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов еще пару недель назад говорил о готовности ВСУ нанести удар по Крымскому мосту. По его словам, это может произойти "как только будет возможность".

В Кремле углядели в словах Данилова об ударе по Крымскому мосту "анонс теракта" и добавили, мол, в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".

Накануне в сети появился сайт, на котором неизвестные разместили таймер с обратным отчетом и указали "Крымский мост падет". Это якобы должно произойти 9 мая. Также там указано, что у россиян, которые приехали на оккупированный полуостров, еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина.

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