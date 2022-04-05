"Вялые" боевые действия, вероятно, продолжатся на некоторых направлениях.

Выведенные с севера Украины для передислокации на восток российские войска нуждаются в значительном переоснащении и модернизации, прежде чем снова вступать в бои с ВСУ.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Военные констатируют, что украинские силы отбили ключевой участок на севере Украины, прервав цепь поставок и заставив российских оккупантов отступить из районов из-под Чернигова и на север от Киева.

"Вялые" боевые действия, вероятно, продолжатся на некоторых направлениях в захваченных россиянами районах, однако на этой неделе они значительно ослабеют из-за вывода российских войск.

Ранее Генштаб ВСУ проинформировал о перегруппировке войск РФ для наступления на восток Украины. Для этого враг выводит войска из Полесья и Северщины и уже завершил передислокацию войск Центрального военного округа с территории Украины.

Противник будет пытаться окружить военных в зоне ООС. Во многих населенных пунктах уже продолжаются бои, однако все атаки ВСУ успешно отражают.

Белый дом считает, что захват Донбасса входит в новую стратегию Путина, чтобы оправдать "хоть какой-то победой" значительные потери во время первой фазы наступления.

Вас также могут заинтересовать новости: