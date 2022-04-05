Россияне продолжают блокировать Харьков и нанесли массированные артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю.

Российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и сосредоточивают усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Цель - установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобугском операционных районах", - говорится в заметке.

Отмечается, что продолжается перемещение выведенных из Полесья и Сиверщины подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины.

"Определены подразделения из состава вышеупомянутых, после завершения восстановления боеспособности, будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск", - отметили в Генштабе.

Кроме того, отмечается движение колонн вооружения и военной техники по территории Беларуси в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны.

"Значительная часть самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации перебазирована с аэродромов Республики Беларусь на территорию России", - говорится в заметке.

В Генштабе также отметили, что силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил. Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

"Российские оккупанты продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города. По направлению на Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении на Барвенково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка.. Также, силами к батальонной тактической группе 1-го танкового полка наступал по направлению на населенный пункт Сулиговка, успеха не имел", - рассказали в Генштабе.

Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец оккупанты проводят работы по восстановлению моста в городе Изюм.

"На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива", - сообщили в Генштабе.

В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка и Золотая Нива враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины и гражданской инфраструктуры.

Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасная, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка и Новоселовка Вторая противник проводил штурмовые действия, но успеха не имел.

"Российские захватчики наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по городу Мариуполю", - отметили в Генштабе.

На Южнобурском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех. В районе населенных пунктов Любиное, Мирное и Копани оккупанты обстреливали позиции ВСУ из артиллерии.

"Российские войска осуществили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Под вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в частности - детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети", - подчеркивается в сообщении.

Как писал УНИАН, Белый дом утверждает, что новая фаза войны в Украине может длиться несколько месяцев и дольше. Оккупанты сосредоточатся на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи.

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