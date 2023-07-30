Солдат-контрактник рассказал подробности атак 24 февраля 2022 года.

Российский солдат-контрактник из ракетной части в Улан-Удэ РФ рассказал, как били по городам Украины в 5 утра 24 февраля 2022 года из ракетного комплекса "Искандер". Удары наносились с территории Беларуси.

По словам Камиля, их перебросили на беларуский полигон еще в 2021 году якобы на учения, которых на самом деле не было. При этом он отметил, что ходили слухи о войне.

"Утром 24 февраля в 5 утра был выполнен первый пуск. Все вокруг окрасилось в красный цвет. Ракета взмыла вверх и полетела куда-то на юг. Ко мне пришел человек, который меня должен был сменить на дежурстве. И он сказал, что началась война", - рассказал оккупант в интервью изданию "Новая газета Европа".

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Он заявил, что война для него стала шоком, а его сослуживцы поддерживали нападение.

"Все военнослужащие получали информацию из каких-то официальных и околоофициальных источников. Говорилось о том, что мы успешно прошли границу — притом не пробились, не захватили что-то успешно, а просто прошли. И, условно говоря, ждем, пока киевская власть сдастся. Сослуживцы, разумеется, всё это дело охотно поддерживали и разделяли. Какие-то преступления, какие-то возможные ошибки не обсуждались в принципе. Обсуждались только успехи, что, мол, мы за первые недели погасили все установки ПВО украинские, все их стратегически важные военные объекты", - поделился Камиль.

Кроме того, соучастник военных преступлений признал свое участие в бомбардировках городов Украины, заявив, что их убеждали, что города уничтожала киевская власть.

"Операторской работой — по сути, моей работой, — занимался начальник учета. Ну, что касается нашей бригады, у нас, получается, было около 15 пусковых установок. Мы выпустили около 80–90 ракет за все время", - подытожил российских оккупант.

В свою очередь мониторинговая группа "Беларуски гаюн" в своем Telegram-канале напомнила, что 24 февраля 2022 года в 3:00 с аэродрома в деревне Великий Боков начали взлетать самолеты. При этом В 5:50 в районе КПП "Комарин" звучали выстрелы и взрывы, а также был слышен гул техники.

Кроме того, первый зафиксированный запуск с территории Беларуси по Украине был в 6:20 из Хойникского района. Сообщается, что это была ракета наземного базирования. Всего с полномасштабного вторжения РФ с беларуской территории по Украине выпустили минимум 721 ракету.

Позиция Беларуси по войне в Украине - последние новости

Официальный Минск с первых дней полномасшабного вторжения армии России в Украину помогает уничтожать мирные города и обычных украинцев. При этом Александр Лукашенко всячески оправдывает свою помощь российскому диктатору Владимиру Путину, но беларуские военные напрямую не участвовали в боевых действиях.

29 июля аналитики сообщили, что армия РФ вновь решила "задержаться" на полигонах в Беларуси и продлила график соответствующи учений минимум до 6 августа.

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