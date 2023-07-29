Российские солдаты 66 недель к ряду решили "задержаться" на белорусских полигонах.

Армия РФ вновь решила "задержаться" на полигонах в Беларуси и продлила график соответствующи учений с 31 июля минимум до 6 августа.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram. По данным аналитиков, новое расписание предполагает, что 29 и 30 июля все полигоны, помимо "Доманово" и "Осиповичский", будут на выходных.

От 31 июля учения будут продолжаться в соответствии с такими датами:

Видео дня

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 05.08;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 04.08;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 05.08;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 06.08;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 04.08;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 04.08;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 06.08;

Полигон "Лепельский" 19 омбр (Лепельский район) до 05.08;

Соответствующий график учений продлевают 66 недель подряд от 29 апреля 2022 года, когда армия РФ впервые объявила о совместных тренировках.

Гаюн уточнил, сколько войска РФ могут пробыть в Беларуси

Напомним, Главное управление разведки МО Украины в феврале 2023 года фиксировало, что на полигонах Беларуси находится военный контингент минимум в 9 тысяч солдат РФ.

В мае мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" уточнила, вероятно, Россия будет продлевать учения в Республике на протяжении всего 2023 года. В пользу этого свидетельствовали данные о госзакупках услуг по вывозу мусора на полигонах, которые попали в распоряжение аналитиков.

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