В частности, речь идет о тяжелой технике и вооружении, которой сейчас явно не хватает после начала перемещения бойцов "Вагнер" в Беларусь.

Разведка Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сообщила о ключевых факторах для эффективной боеспособности наемников российской частной военной кампании "Вагнер" в Беларуси.

Министерство обороны Великобритании сообщает об установке около 300 палаток и 200 транспортных средств в селе Цель Осиповицкого района Беларуси. В частности, палатки и техника обнаружены благодаря спутниковым снимкам от 19 июля 2023 года.

"Предположительно, что с середины июля 2023 года, по меньшей мере несколько тысяч бойцов "Вагнер" расположились в военном лагере в селе Цель в центральной Беларуси. Снимки показывают, что с середины июля 2023 года сотни транспортных средств прибыли на ранее преимущественно пустой объект", - говорится в сообщении в Twitter.

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В то же время, отдельные сообщения свидетельствуют, что большинство заметных транспортных средств - это грузовики и микроатобусы с несколькими боевыми бронированными машинами.

"До сих пор не выяснено, что произошло с тяжелым вооружением, которое "Вагнер" применяли в Украине. Существует реальная возможность, что их заставили вернуть это российской армии", - сказано в сообщении.

При этом, как отмечает разведка, "способность "Вагнера" обеспечить тяжелую технику и такие вспомогательные средства как воздушный транспорт будут ключевыми факторами для эффективной боеспособности в будущем".

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - главные новости

После неудачного мятежа частной военной компании "Вагнер" в Российской Федерации, ее наемников вместе с главарем Евгением Пригожиным отправили в Беларусь.

В эту страну наемники постоянно продолжают прибывать. В настоящее время в Беларуси насчитывается более 5 тысяч"вагнеровцев". В то же время, перемещения вражеских войск или наемников к границе Беларуси с Украиной не наблюдается. Ситуация остается контролируемой.

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