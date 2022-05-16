Женщины заявляют, что спасать украинских воинов нужно уже "сейчас".

Жены и матери защитников Мариуполя призывают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главу Китайской народной республики Си Цзиньпина объединить усилия для спасения украинских воинов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Стамбуле сказали жены и матери защитников Мариуполя.

Жена бойца полка спецназначения Национальной гвардии Украины "Азов" Наталья Зарицкая от имени родных защитников Мариуполя поблагодарила Эрдогана и турецкий народ за помощь Украине.

Она призвала Эрдогана объединить усилия с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином, чтобы спасти украинских защитников из Мариуполя и стать "носителями мира".

"Мы умоляем, мы просим сегодня о помощи. Кольцо вокруг "Азовстали" сжалось. Дальше тянуть некуда. Лучший момент – сейчас. Мы возлагаем нашу последнюю надежду и верим в то, что, объединив усилия Турция в лице господина президента Эрдогана, а также Китай в лице его лидера, многоуважаемого Си Цзиньпина и сам Господь Бог объединятся и помогут спасти "Азовсталь" и людей, которые там находятся", - отметила Зарицкая.

Она сказала, что защитники Мариуполя "находятся за гранью жизни и смерти".

"Они находятся в аду. Им ежедневно наносятся новые и новые раны", - отметила Зарицкая.

В свою очередь мать бойца "Азова" Наталья, которая не назвала своей фамилии, рассказала об ужасной ситуации на заводе "Азовсталь", что приходится вживую отрезать раненые руки и ноги украинским защитникам из-за невозможности оказать надлежащую своевременную медицинскую помощь.

Она выразила надежду, что лидеры Турции и Китая смогут найти выход и спасти украинских защитников. По ее словам, "Азовсталь" – это место силы и невыносимой боли.

Жена пограничника Ольга Керод тоже обратилась к Эрдогану с просьбой помочь спасти защитников Мариуполя, чтобы они могли воссоединиться с родными.

"Я вас благодарю за все, что вы делаете для нашего государства и для наших защитников, молю и прошу – помогите спасти их, потому что вы – наш последний шанс на спасение. Вырваться из этого ада без вас невозможно", - сказала она.

При этом жена бойца 36-й бригады морской пехоты Ольга Бойко сказала, что украинские защитники уже герои, но "они имеют право еще пожить немного по-человечески после того, что они там пережили". Она напомнила, что украинские защитники на "Азовстали" не имеют лекарств, еды и воды.

"Мы, жены и матери, готовы ехать куда угодно, лишь бы спасти наших воинов. Мы будем делать все что угодно, лишь бы нам их вернули живыми, потому что не должно так быть в стране, когда это просто убийство, это не война...", - подчеркнула Бойко.

Она выразила уверенность, что если Турция и Китай объединят усилия, то могут спасти украинских воинов.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться около тысячи бойцов, половина из них – тяжелораненые.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза украинских воинов с "Азовстали", продолжаются очень сложные и деликатные переговоры.

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