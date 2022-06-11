Террорист уверен, что состоится "сражение за инициативу", к которому украинцы уже подготовились.

Террорист и экс-главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин констатировал, что Силы обороны Украины "выбили Донецкую пехоту на 70%". По его мнению, на очереди вытеснение захватчиков из Херсонской области.

Об этом он заявил во время одного из своих видеообзоров.

По его словам, Генштаб ВСУ придерживает определенное количество сил и создает ударные группы. Террорист называет такую тактику правильной и соглашается с ее эффективностью.

Гіркин добавил, что ждет "сражения за инициативу" между украинскими воинами и российскими оккупантами. Более того, террорист заявил, что ВСУ уже готовы вытеснять захватчиков на Херсонском направлении. Частично это уже происходит.

"Жду сражения за инициативу: или наши начнут где-то еще наступать свежими силами, которые сейчас спешно формируют, или украинцы, которые уже создали ударную группировку. На Херсонском направлении они создали ее точно... Здесь уже дело в том, удержат ли (позиции - УНИАН) наши (россияне - УНИАН)", - заявил Гиркин.

Террорист заявил, что это направление "защищают донецкие ополченцы", которых он еще называет "мобиками с не самым лучшим вооружением". Поэтому Гиркин считает реальным успех украинской армии в Херсонской области.

"Если я был бы на месте украинцев, я бы ударил", - добавил он.

Ранее Стрелков-Гиркин признал ухудшение положения российских захватчиков на Херсонско-Николаевском направлении. Вооруженные силы Украины вытесняют оккупантов и уже продвинулись на несколько километров.

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