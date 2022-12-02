Кроме того, украинская авиация в течение текущих суток нанесла несколько ударов по позициям зенитных ракетных комплексов россиян.

Сегодня Силы обороны поразили позицию средств противовоздушной обороны российских оккупантов, склады боеприпасов, а также районы сосредоточения личного состава.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 5 пунктов управления, позиции средств противовоздушной обороны противника, 2 склада боеприпасов, 9 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других важных объектах противника", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Также отмечается, что украинская авиация в течение текущих суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, а также удар по его взводному опорному пункту.

Видео дня

Война в Украине: что известно

Украинские силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов. Так, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 2 декабря потери россиян среди личного состава достигли 90090. 650 оккупантов было ликвидировано за минувшие сутки.

По прогнозам, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, до конца года Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: