Армия Украины продолжает держать под огневым контролем вражеские объекты логистики.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о поражении более 20 мест сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов и двух пунктов управления.

В районах населенных пунктов Пологи и Токмак Запорожской в результате обстрелов подразделениями Сил обороны районов скопления живой силы противник потерял около 85 человек ранеными, говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06.00.

Отмечается, что авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 30 ударов.

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"Подтверждено поражение 24 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета", - говорится в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два района огневых позиций артиллерии, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов.

"Противник активно привлекает БпЛА различных типов для ведения разведки и нанесения ударов. За прошедшие сутки наши защитники на разных направлениях сбили восемь БпЛА: пять типа "Орлан-10" и три типа "Shahed -136", - отметили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что ВСУ продолжают держать под огневым контролем объекты логистики оккупантов и артерии их поставки.

"За минувшие сутки уничтожена еще одна понтонная переправа противника. Кроме того, подтверждена информация об уничтожении складов с боеприпасами врага, 5 октября текущего года, вблизи населенного пункта Конские Раздоры", - говорится в сообщении.

Контрнаступление Украины 2022 - это надо знать

ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление. Позже стало известно, что деоккупирована почти вся Харьковщина.

Президент Владимир Зеленский 4 октября рассказал, что за неделю наши воины освободили от противников десятки населенных пунктов.

6 октября сообщалось, что ВСУ на юге ликвидировали более 100 оккупантов, три склада с боеприпасами и много вражеского вооружения и техники.

В Украине по состоянию на 7 октября уже уничтожили 61 680 противников.

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