Назревает конфликт между российскими солдатами и "мобилизованными с территории "ЛДНР".

В российских военных госпиталях отказывают в лечении "добровольцам", которые пострадали на войне в Украине.

Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По их данным, из-за неравного отношения со стороны командования между оккупационными подразделениями растет количество конфликтов.

Видео дня

"Один из батальонов так называемого "Союза добровольцев Донбасса" понес большие потери во время боев вблизи Авдеевки. Подразделение доставило своих раненых в госпиталь в Ростове-на-Дону. Впрочем, персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования. Ведь "Союз добровольцев Донбасса" был образован по программе добровольной мобилизации БАРС - боевого армейского резерва", - рассказывают в разведке.

Они отметили, что во всех таких случаях врачи ссылаются на прямое указание командования.

Кроме того, назревает конфликт между военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и "мобилизованными с территории "ЛДНР".

По данным украинской разведки, во время отступления россияне бросали их на позициях без всякой поддержки и помощи. Из-за этого подразделения понесли большие потери - кое-где они достигали 100% личного состава.

Ранее сообщалось, что в России отменяют отправку новых воинских подразделений в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: