Постоянный представитель Великобритании в ООН призывает РФ четко заявить, что она не имеет планов вторжения в Украину и будет воздерживаться от угроз или применения силы.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявляет, что вторжение войск Российской Федерации в Украину приведет к ужасному кровопролитию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кариуки заявил на заседании Совета Безопасности ООН, которое посвящено угрозам международному миру и безопасности из-за стягивания российских войск у границ Украины.

"Мы преданы конструктивному диалогу, если Россия откровенна относительно нахождения дипломатического решения. Этот Совет Безопасности имеет жизненно важный интерес в этих дипломатических усилиях. Потому что надо быть четкими: это не региональная проблема. Любое российское вторжение или акт агрессии против Украины станет грубым нарушением международного права и обязательств России в соответствии с Уставом ООН", - заявил британский посол.

В частности, отметил он, действия РФ приведут к конфликту с "ужасным кровопролитием" и "дестабилизации всего международного сообщества".

Он подчеркнул, что не надо сомневаться в том, насколько дорого обойдется России такой "просчет" или каким опустошительным будет вторжение Кремля для народа Украины.

"Победителей не будет, только жертвы. Гражданские попадут под перекрестный огонь или будут вынуждены спасаться бегством. По обе стороны семьи будут оплакивать потерю погибших солдат", - подчеркнул Кариуки.

Читайте такжеРезников оценил вероятность оккупации российскими войсками ХарьковаОн настойчиво призвал Россию заявить на заседании Совета Безопасности ООН, что она будет придерживаться своих обязательств в соответствии с Уставом ООН, что не имеет планов вторжения в Украину, будет воздерживаться от угроз или применения силы против Украины, а также, что она больше не будет подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины военными или другими средствами и отведет войска от границы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ может увеличить количество военных в Беларуси у границы Украины. Об этом рассказала посол США.

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