Это является первым показателем позиционной войны, как отметил советник министра ВС.

Вся линия фронта от юга до севера Украины уже полторы недели является статичной.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

"Мы видим, что полторы недели линия фронта является статичной начиная на юге нашей страны, заканчивая на севере, на Харьковщине. То есть враг предпринимает некоторые попытки штурмов, но они не имеют успеха. То есть линия фронта не меняется. Это является первым показателем позиционной войны", - подчеркнул он.

По его словам, это происходит, в частности, благодаря правильному плану Генштаба по уничтожению боевых складов оккупантов.

"За последние только две недели мы уничтожили более 30, а в целом уничтожили более 50 складов с боеприпасами. Также уничтожено 17 командных пунктов. Это большое количество разрушенных их тыловых обеспечений, которое меняет их логистические цепочки и возможность к наступательным действиям", - отметил Смирнов.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что события, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа. А боевые действия до конца года снизятся до минимума.

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