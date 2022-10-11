Дроны сбиты на рассвете.

ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.

Об этом сообщила Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".

"11 октября, с 3.30 до 05.30 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено над Николаевщиной пять вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136", над Одесщиной – три", - говорится в сообщении.

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Иранские дроны на войне против Украины

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время участились удары врага иранскими дронами. Таким образом РФ экономит ракеты, запас которых у Путина исчерпан для атак по критической инфраструктуре зимой, считает представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

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