Предварительно, обошлось без пострадавших.

Русские оккупанты накрыли "Градами", "Ураганами" и "Торнадо-С" три района Днепропетровщины.

Об этом в своем Telegtam сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Всю ночь от российских ударов страдали три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Враг бил "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией. Предварительно, обошлось без пострадавших", - сообщил он.

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По словам Резниченко, в Никополе повреждены заправка и магазин, а в Красногригоевской общине несколько домов разрушено, десяток поврежден. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

Между тем в Марганецкой и Мирской общинах продолжается обследование территорий. Детали обстрелов выясняются.

"На Синельниковщине россияне ударили с "Торнадо-С" по Великомихайловской общине. Последствия уточняются. В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Зеленодольске общину. В большой Костромке разрушен школьный спортивный зал", - добавил он.

Резниченко также сообщил, что в Кривом Роге, который накануне атаковали российские ракеты, все еще остаются без света более 4 тысяч семей. Энергетики продолжают работу.

Ситуация на Днепропетровщине -что известно

24 февраля Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты наносят удары по всем областям Украины. Российские захватчики почти ежедневно обстреливают Никополь и Марганец.

6 октября заместитель руководителя Совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук сообщил, что в Никополе и Никопольском районе в результате обстрелов и ракетных ударов российских войск разрушено более 350 многоэтажек и свыше 1 тысячи частных домов.

С начала широкомасштабной войны из города и района выехало более 80 тысяч человек.

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