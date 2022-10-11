Подразделениями ПВО сбиты два беспилотника "Орлан-10" и российский штурмовик Су-25.

За сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили на юге более 170 оккупантов, две гаубицы "Мста-Б" и два танка.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 4 удара по противнику, в том числе по его системам ПВО. Вблизи Дудчан и Красного, на Бериславщине нашими подразделениями ПВО сбито 2 беспилотных шпиона "Орлан-10" и российский штурмовик Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач. Известные в настоящее время потери врага составляют: 174 рашиста, 2 гаубицы "Мста-Б", 12 единиц авто-бронетехники, 2 танка, 2 миномета, 2 состава боекомплекта", - говорится в сообщении.

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В ОК "Юг" также отметили, что повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б".

Ситуация на юге

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ оказывают сопротивление вражескому войску на южном направлении.

В британской разведке сообщали, что 2 октября украинские военнослужащие начали новую фазу наступательных операций в Херсонской области и оттеснили линию фронта до 20 километров вперед.

Позже стало известно, что с 1 октября Вооруженные Силы Украины освободили 29 населенных пунктов на Херсонщине.

10 октября российские захватчики направили по объектам социальной и критической инфраструктуры юга около двадцати ракет и четыре беспилотника.

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