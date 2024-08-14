ВСУ, вероятно, не контролируют всю территорию Курской области, о которой заявили, - ISW

Аналитики отметили, что это не опровержение украинских заявил, а скорее разногласия в определении слова "контроль".

Украинские силы, похоже, не контролируют всю территорию в Курской области, о которой заявили, в соответствии с определением "контроля", которое используют военные аналитики.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). 3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "контроле" над 74 населенными пунктами Курской области.

Однако геолокационные видеоматериалы свидетельствуют о том, что по состоянию на 13 августа украинские силы действуют примерно в 41 населенном пункте Курской области или вблизи них. Хотя в этом районе есть много чрезвычайно малых населенных пунктов и местностей, которые ISW не включила в этот подсчет.

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"Расхождения между украинскими официальными отчетами и наблюдаемыми заявлениями ISW и геолоцированными записями не является опровержением украинских заявлений, а скорее является результатом присущих ограничений методологии подсчета ISW и стремления использовать только общедоступную информацию", - говорится в отчете.

Бои в Курской области

На фоне украинской операции в Курской области РФ начала выводить подразделения из Украины. Кроме того, началась "демилитаризация" Калининграда, сообщил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался президенту Владимиру Зеленскому, что сейчас под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

Как пишет "Суспільне", продвижение украинских войск на территории Курской области РФ осложнено сопротивлением в направлении областного центра. По словам источников среди военных, участвующих в Курской операции, на некоторых рубежах Силы обороны будут окапываться.

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