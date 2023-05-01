Тем временем, Россия продолжает применять тактику террора в отношении людей, обстреливая мирные города.

Украинская военная авиация за минувшие сутки, 30 апреля, нанесла 4 удара по позициям личного состава российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также Силы обороны сбили в воскресенье вражеский разведывательный беспилотник типа "Орлан-10".

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 5 районов сосредоточения живой силы российских оккупантов, а также их склад боеприпасов, 2 района сосредоточения артиллерии и логистический центр.

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Между тем, Россия продолжает применять тактику террора в отношении людей. В частности, вчера враг нанес 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград.

Кроме того, россияне нанесли 27 авиационных ударов и совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате действий врага есть погибшие и раненые среди гражданского населения нашего государства.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в результате авиаракетного удара российских захватчиков по центру города Авдеевка Донецкой области в воскресенье, 30 апреля, под завалами может находиться один человек. Враг в течение дня обстреливал Авдеевку около 20 раз.

В то же время Вооруженные Силы Украины показали "четкую" ликвидацию очередного российского БПЛА на одном из направлений фронта, который обороняют наши защитники. Украинские войска уничтожили россиян в "тайнике", который трудно идентифицировать.

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