Украинские воины, в частности, попали во вражеский склад боеприпасов, отметили в Генштабе ВСУ.

Украинские воины в течение суток нанесли три авиаудара по районам сосредоточения российских оккупантов.

Артиллеристы и подразделения ракетных войск в течение суток поразили четыре района сосредоточения военной, вооружения, техники и живой силы врага, а также логистический центр противников, склад боеприпасов и два района сосредоточения артиллерии, идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в воскресенье, 30 апреля.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника...", - отмечается в сводке.

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Россияне уже длительное время пытаются наступать на Донбассе. В частности, продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут Донецкой области. Враги на нашей земле несут огромные потери.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 190 тыс. 510 человек, из которых 470 - ликвидировано за прошедшие сутки.

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