Украинские войска уничтожили россиян в "тайнике", который трудно идентифицировать.

Вооруженные силы Украины показали "четкую" ликвидацию очередного российского БПЛА на одном из направлений фронта, который обороняют наши защитники.

Соответствующее видео показал СтратКом ВСУ. В кадре эффективным огнем по оккупантам отметились артиллеристы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка.

Удар помогали корректировать солдаты аэроразведки 5-й отдельной штурмовой бригады. Вместе ребята также уничтожили закрытую для индификации огневого средства позицию врага.

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ВСУ похвастались ночным рейдом по оккупантам

Напомним, что в день массового ракетного удара РФ 28 апреля ВСУ не оставили оккупантов без ответа и показали ночные рейды по вражеским позициям.

В частности, наши военные "закошмарили" врага дронами. Ударить по группировке оккупантов удалось с 1 выстрела. Традиционно успех Украины на фронте - это единство. По целям вместе отработали пилоты роты "РАРОГ" и артиллеристы Королевской бригады.

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