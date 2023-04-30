Противники в течение дня десятки раз обстреливали Авдеевку.

В результате авиаракетного удара российских захватчиков по центру города Авдеевка Донецкой области в воскресенье, 30 апреля, под завалами может находиться один человек.

Предположительно, под завалами находится мужчина, 1962 года рождения, рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает "Суспильне". Чиновник добавил, что враг в течение дня обстреливал Авдеевку около 20 раз.

"В результате утреннего авиаракетного удара по центральной части города, вероятно, под завалами дома находится мужчина, 1962 г. р. Коммунальщики разбирают завалы без спецтехники", - поделился глава Авдеевской ГВА.

Видео дня

Ситуация в Авдеевке - сейчас это стоит прочитать и знать

Утром 30 апреля враг несколько раз открыл огонь по Авдеевке из "Градов" и дважды ударил из танков, а в 11 часов оккупанты совершили по центру города авиаракетный удар. В результате вражеского удара "сложились" трехэтажные здания.

Стоит отметить, что в Авдеевке оставались еще 1782 мирных жителя, среди них есть один ребенок.

Вас также могут заинтересовать новости: